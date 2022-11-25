Гетманцев сообщил, будут ли последствия для бизнеса из-за неуплаты налогов из-за отключения света — Finance.ua

Гетманцев сообщил, будут ли последствия для бизнеса из-за неуплаты налогов из-за отключения света Сегодня 11:00

Последствий для бизнеса за несвоевременное исполнение налоговых обязательств из-за отключения электричества не будет.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что сейчас идет работа над законодательными новациями для бизнеса.

«Безусловно, я хочу заверить, я хочу обратиться ко всем предпринимателям: никаких проблем, никаких последствий за невыполнение тех или иных налоговых обязательств в связи с тем, что электроэнергии не было у вас, не будет. Не волнуйтесь, что будут начислены штрафы — их не будет. Не волнуйтесь, что вы несвоевременно подали налоговую накладную или работали без РРО — работайте, все будет хорошо, никаких негативных последствий не будет, поскольку мы понимаем, что основная задача нашего общества — выстоять», — сказал Гетманцев.

Также депутат рассказал о будущих законодательных новациях для бизнеса.

«Мы предусматриваем большой закон, направленный на поддержку промышленности. Мы хотим освободить от НДС оборудование, ввозимое на территорию Украины и используемое нашими предприятиями для производства чего угодно. Мы хотим предусмотреть для тех предприятий, у кого осталось имущество на оккупированной территории, определенные налоговые льготы», — сказал Геманцев.

Справка Finance.ua:

24 ноября в Киеве было обесточено 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа.

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УНІАН По материалам:

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