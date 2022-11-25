Гетманцев сообщил, будут ли последствия для бизнеса из-за неуплаты налогов из-за отключения света — Finance.ua
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Гетманцев сообщил, будут ли последствия для бизнеса из-за неуплаты налогов из-за отключения света

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Последствий для бизнеса за несвоевременное исполнение налоговых обязательств из-за отключения электричества не будет.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что сейчас идет работа над законодательными новациями для бизнеса.
«Безусловно, я хочу заверить, я хочу обратиться ко всем предпринимателям: никаких проблем, никаких последствий за невыполнение тех или иных налоговых обязательств в связи с тем, что электроэнергии не было у вас, не будет. Не волнуйтесь, что будут начислены штрафы — их не будет. Не волнуйтесь, что вы несвоевременно подали налоговую накладную или работали без РРО — работайте, все будет хорошо, никаких негативных последствий не будет, поскольку мы понимаем, что основная задача нашего общества — выстоять», — сказал Гетманцев.
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Также депутат рассказал о будущих законодательных новациях для бизнеса.
«Мы предусматриваем большой закон, направленный на поддержку промышленности. Мы хотим освободить от НДС оборудование, ввозимое на территорию Украины и используемое нашими предприятиями для производства чего угодно. Мы хотим предусмотреть для тех предприятий, у кого осталось имущество на оккупированной территории, определенные налоговые льготы», — сказал Геманцев.

Справка Finance.ua:

  • 24 ноября в Киеве было обесточено 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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