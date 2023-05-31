Гетманцев рассказал, как предпринимателям избежать штрафов с 1 июля 2023 года — Finance.ua

Гетманцев рассказал, как предпринимателям избежать штрафов с 1 июля 2023 года
29 мая ВРУ приняла за основу проект закона № 8401, который отменяет льготные 2% налога для предпринимателей. Планируется, что отмена произойдет с 1 июля 2023 года.
Также законопроект предусматривает отмену льгот по уплате налога для 1 и 2-й группы, а также возобновление проведения документальных проверок.
Нововведением этого документа, как рассказал Даниил Гетманцев, в своем Телеграм-канале, является возможность избежать уплаты штрафов и пени вообще при добровольном погашении доначисленной в результате проверки недоимки в течение 30 дней.
Норма будет действовать только на военное время, но если будет иметь положительный эффект и позитивные отзывы бизнеса, то Гетманцев говорит, что они могут сделать ее постоянной.
Справка Finance.ua:
- новая ставка единого налога в размере 2% начала действовать с 1 апреля 2022 г. для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения;
- по словам Гетманцева, в общей сложности на 2% перешло 313 062 предпринимателя.
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