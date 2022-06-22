Гетманцев отрицает возможность введения дополнительной импортной пошлины в 10% — Finance.ua

Гетманцев отрицает возможность введения дополнительной импортной пошлины в 10%

Сегодня 17:48 — Казна и Политика

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отрицает возможность введения дополнительной импортной пошлины в 10% на товары некритического импорта, в то же время отмена перечня критического импорта услуг еще дискутируется, сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«В ходе совещания Минэкономики даже поддержало предложение НБУ относительно 10%-й пошлины на все товары, кроме критического импорта, но потом это предложение не было поддержано в ходе дискуссии премьер-министром. Следовательно, мы не будем поддерживать предложение 10%-й пошлины на товары некритического импорта», — отметил председатель комитета.

По его словам, Украина готова отказаться от перечня товаров критического импорта.

«Это валютное ограничение будет отменено. Валютные расчеты будут разрешены по всем товарам, а курс впоследствии станет плавающим», — сказал Даниил Гетманцев.

Вопрос отмены списка критического импорта услуг еще обсуждается, добавил парламентарий.

«Услуги мы еще дискутируем», — сказал он.

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