Гетманцев отрицает возможность введения дополнительной импортной пошлины в 10% — Finance.ua
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Гетманцев отрицает возможность введения дополнительной импортной пошлины в 10%

Сегодня 17:48Казна и Политика
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отрицает возможность введения дополнительной импортной пошлины в 10% на товары некритического импорта, в то же время отмена перечня критического импорта услуг еще дискутируется, сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«В ходе совещания Минэкономики даже поддержало предложение НБУ относительно 10%-й пошлины на все товары, кроме критического импорта, но потом это предложение не было поддержано в ходе дискуссии премьер-министром. Следовательно, мы не будем поддерживать предложение 10%-й пошлины на товары некритического импорта», — отметил председатель комитета.
По его словам, Украина готова отказаться от перечня товаров критического импорта.
«Это валютное ограничение будет отменено. Валютные расчеты будут разрешены по всем товарам, а курс впоследствии станет плавающим», — сказал Даниил Гетманцев.
Вопрос отмены списка критического импорта услуг еще обсуждается, добавил парламентарий.
«Услуги мы еще дискутируем», — сказал он.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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