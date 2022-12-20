Гетманцев назвал основные риски бюджета-2023 — Finance.ua

Гетманцев назвал основные риски бюджета-2023 Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Гетманцев назвал основные риски бюджета-2023

Первым фактором, который будет влиять на макроэкономическую стабильность в следующем году, будет линия фронта, которая является наиболее весомым и тяжело предсказуемым фактором.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Главкому».

Кроме того, важными факторами будут оставаться функционирование энергосистемы и объемы генерации, своеобразие и ритмичность поступления внешней помощи. Глава парламентского комитета также дополнил, что от этих трех условий напрямую зависят ожидания и макрофинансовые показатели.

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«Ноябрь — первый месяц с начала войны, когда годовая потребительская инфляция замедлилась с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре. Скажете, не такая уж победа? Не соглашусь. Замедление и без того небольшой (ввиду обстоятельств) инфляции — это маленькая, но очень значимая для нас победа», — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, в 2023 году пенсионные выплаты будут фактически заморожены на уровне 2022 года, то есть минимальная пенсия будет составлять 2093 грн без изменений до конца 2023 года. Традиционного многократного в течение года повышения прожиточного минимума и, соответственно, минимальной пенсии и надбавок к пенсиям в следующем году не предусмотрено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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