Гетманцев инициирует новый закон о госрегулировании подакцизной продукции — Finance.ua
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Гетманцев инициирует новый закон о госрегулировании подакцизной продукции

Казна и Политика
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Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вместе с коллегами регистрирует новый законопроект «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных, и горючего».
«Существующий на сегодняшний день закон № 481 был принят в 1995 году, и за почти 30 лет своего действия он явно требовал значительного обновления», — объяснил Гетманцев в Телеграме необходимость нового закона.
По его словам, документ создаст усовершенствованную законодательную базу по регулированию производства, ввоза и вывоза подакцизной продукции и исключит архаизмы.
Гетманцев отметил, что законопроект также упростит процедуру получения лицензий и предложит переход на электронную форму вместо бумажной формы лицензий, введет бессрочные лицензии для всех лицензируемых видов хозяйственной деятельности, усовершенствует структуру и порядок администрирования государственных реестров.
«С целью предотвращения нелегального производства табачных изделий вводится лицензирование деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья», — назвал еще одно нововведение глава комитета.
Он добавил, что законопроект предусматривает пересмотр стоимости лицензий и размера штрафов за нарушение требований с привязкой к размеру минимальной зарплаты.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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