Гетманцев готовит новый законопроект о налоге для банков

Глава финансового комитета ВР Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Если решение будет поддержано коллегами по парламенту, это необходимо сделать в первой половине года. Потому что должны учитывать позицию Конституционного Суда по соблюдению разумных сроков и избегать внезапных изменений в налогообложении», — написал он.

В чем суть

По его словам, крупнейший источник банковской прибыли сейчас — не инновации, повышение эффективности или существенное расширение программ кредитования бизнеса и населения, а безрисковые операции с государственными ценными бумагами, которые используются для связывания банковской ликвидности.

Эта ситуация никуда не денется в ближайшее время. Поэтому налог нужно продлевать.

Он отметил, что с большим уважением относится к банковскому сообществу: «Конечно — это прежде всего бизнес, целью которого является получение прибыли. Со своей стороны, Комитет делал все возможное, чтобы поддержать банковский бизнес во время войны. Сейчас аргументы в пользу продления повышенной ставки на сверхприбыли банков для меня очевидны, но, как и в прошлом году, я готов к профессиональной дискуссии с регулятором, профильными ассоциациями, банками».

1 января 2026 для банковского сектора в Украине введены Напомним, с1 января 2026 для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.

Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена ​​на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками.

По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 г. банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.

В то же время, такие суммы отрицательного значения, в том числе сформированные в течение 2026 года, не теряются. Они будут уменьшать финансовый результат до налогообложения, начиная с 1 января 2027 года.

