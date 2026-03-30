0 800 307 555
ру
Гетманцев готовит новый законопроект о налоге для банков

Казна и Политика
1
Глава финансового комитета ВР Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
«Если решение будет поддержано коллегами по парламенту, это необходимо сделать в первой половине года. Потому что должны учитывать позицию Конституционного Суда по соблюдению разумных сроков и избегать внезапных изменений в налогообложении», — написал он.

В чем суть

По его словам, крупнейший источник банковской прибыли сейчас — не инновации, повышение эффективности или существенное расширение программ кредитования бизнеса и населения, а безрисковые операции с государственными ценными бумагами, которые используются для связывания банковской ликвидности.
Эта ситуация никуда не денется в ближайшее время. Поэтому налог нужно продлевать.
Он отметил, что с большим уважением относится к банковскому сообществу: «Конечно — это прежде всего бизнес, целью которого является получение прибыли. Со своей стороны, Комитет делал все возможное, чтобы поддержать банковский бизнес во время войны. Сейчас аргументы в пользу продления повышенной ставки на сверхприбыли банков для меня очевидны, но, как и в прошлом году, я готов к профессиональной дискуссии с регулятором, профильными ассоциациями, банками».
Напомним, с 1 января 2026 для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.
Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена ​​на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками.
По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 г. банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.
В то же время, такие суммы отрицательного значения, в том числе сформированные в течение 2026 года, не теряются. Они будут уменьшать финансовый результат до налогообложения, начиная с 1 января 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНалоги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems