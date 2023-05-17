Гетманцев анонсировал создание электронной системы отчетности по нефтепродуктам — Finance.ua

Гетманцев анонсировал создание электронной системы отчетности по нефтепродуктам Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Украина движется к созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН).

Обязательство Украины выполнять Директиву Совета 2009/119/ЕС, и в свете ускорения нашего евроинтеграционного движения вопрос становится все более актуальным и острым.

Об этом сообщает Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

На сегодняшний день продолжаются дискуссии по критериям и параметрам формирования МЗНН.

В настоящее время они предлагаются такими:

запасы должны покрывать минимум 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов;

субъекты рынка (структуры, которые занимаются производством, импортом, переработкой, продажей, транспортировкой, хранением нефти и нефтепродуктов) создают МЗНН на собственных мощностях, хранят их на мощностях ответственных хранителей (собственников резервуаров), формируют банковскую гарантию для финансового обеспечения выполнения обязательств;

замена МЗНН осуществляется по истечении 50%, но не более 70% срока хранения/годности.

«Детально регламентируется признаки кризисной ситуации на рынке нефтепродуктов и алгоритм действий в случае ее наступления, в частности, раскрытие МЗНН. Запускается электронная система репортинга, в которой будут отслеживаться все движения на рынке нефтепродуктов», — отметил Гетманцев.

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