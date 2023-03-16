Гетманцев анонсировал изменения в СМКОР до апреля по «очеловечению» системы — Finance.ua
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Гетманцев анонсировал изменения в СМКОР до апреля по «очеловечению» системы

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Изменения в систему мониторинга оценки рисков (СМКОР) будут внесены до конца марта, они будут направлены на ее «очеловечивание», сообщил председатель комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Чтобы была сервисом, а не репрессивной машиной», — назвал он основную цель изменений на Bussiness Wisdom Summit в среду в Киеве.
В частности, как отметил куратор налоговой политики, будут смягчены нормы отнесения налогоплательщиков к рисковым, если у них были отношения с предприятием, которое затем было признано рисковым. По его словам, этот срок сократили до полугода, затем он будет сокращен до трех месяцев, а впоследствии, возможно, и до месяца.
Гетманцев заявил, что если не считать усиления блокировки накладных в октябре, что вызвало протесты бизнеса, в целом удалось благодаря СМКОР практически системно побороть скрутки.
«Схемный НДС купить практически невозможно или слишком дорого», — констатировал глава профильного парламентского комитета.
Он выразил мнение, что в ближайшее время удастся побороть и закупку зерна за теневой «кэш», который получали, в частности, за счет полулегального игорного бизнеса. По его словам, часть этого зерна затем в Турции продавали за криптовалюту.
Как сообщалось, на прошлой неделе совет бизнес-омбудсмена (РБО) по итогам расследования констатировал преобразование блокирования налоговых накладных через СМКОР в инструмент давления на бизнес и замораживание его средств и разработал перечень рекомендаций для исправления СМКОР, в частности, советует ввести административное обжалование решений по рисковости.
По данным СБУ, в конце 2022 года в течение одного лишь 4 квартала с блокированием столкнулись 65,19 тыс. поставщиков из 161,55 тыс. плательщиков, то есть более 40% активных плательщиков НДС. Аналогичная тенденция прослеживается в вопросах включения плательщиков в перечень рисковых: начиная с 1 квартала 2021 года процент рисковых плательщиков непоколебимо рос, достигнув 17,3% в 4 квартале 2022 года среди всех плательщиков НДС (у 45,2 тыс. плательщиков был статус рисковых).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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