Getmancar запустился во Львове: в каких областях будет действовать — Finance.ua

Getmancar запустился во Львове: в каких областях будет действовать Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Getmancar запустился во Львове. Теперь украинцы могут с помощью мобильного приложения арендовать авто и путешествовать по западным областям Украины. Об этом компания сообщила Finance.ua.

Getmancar, который сейчас работает в Киеве и Днепре, выступил провайдером электронных услуг для своих партнеров, предоставляющих машины напрокат.

Где работает

Теперь клиенты могут арендовать через приложение машину во Львове и передвигаться в ней по Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областям.

Формат станционного каршеринга предусматривает, что вернуть авто необходимо будет в определенных зонах именно во Львове.

Тарифы

Специальный тариф для путешествий включает только суточную аренду и оплату за километраж (4 грн/км), при этом топливо за счет компании.

По словам СЕО Getmancar Тараса Гетманского, в случае если спрос на авто будет увеличиваться, их количество будет расти, ведь автопарк Getmancar насчитывает около 600 машин.

Планы. Сервис готовится к запуску ряда новых направлений, как в Украине, так и за рубежом. А автопарки в разных городах могут подключать для аренды своих машин мобильное приложение Getmancar.

— В ближайшее время приступаем к работе в Грузии, в частности в Батуми и Тбилиси, в дальнейших планах — страны Европы. В общем, у нас есть заявки из-за границы и разных городов Украины, даже из Запорожья и Кривого Рога, однако мы оцениваем риски, ведь эти города подвергаются постоянным обстрелам. Но, вероятно, таковы реалии запуска бизнеса во время войны. Поэтому в этом году планируем запустить работу сервиса еще в ряде городов и таким образом не только снабжать наших клиентов машинами, но и поддерживать экономику Украины, отмечает СЕО Getmancar Тарас Гетманский.

Справка Finance.ua:

Getmancar — первый в Украине сервис каршеринга, который работает с 2017 года и предлагает аренду автомобилей разного класса поминутно, почасово и посуточно. В настоящее время количество пользователей сервиса составляет более 180 тысяч.

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