Германия заявила о риске остановки промышленности без российского газа — Finance.ua

Германия заявила о риске остановки промышленности без российского газа Сегодня 11:33

Германия предупреждает об остановке промышленности, если российский газ перестанет поступать.

Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек, отметив при этом, что его страна может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и россией не будет продлено по истечении срока его действия в конце следующего года, сообщает Bloomberg

Хабек отметил, что необходимо соблюдать правила распределения бремени потенциальной нехватки газа в Восточной Европе, а это значит, что Германии придется экспортировать газ, чтобы компенсировать дефицит, а производителям крупнейшей экономики Европы могут быть ограничены или сокращены поставки.

«Не существует безопасного сценария развития событий», — сказал Хабек, отметив при этом, что дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, вызвавший сопротивление местных жителей и экологических групп, будут необходимы для поддержки поставок как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

Как говорится в материале, согласно отчету Центра глобальной энергетической политики, даже если некоторые поставки продлятся после 2024 года, маловероятно, что действующее соглашение по транзиту будет продлено на аналогичных условиях, учитывая отсутствие политической поддержки.

«Прямые переговоры между Украиной и Россией по продлению транзитного контракта в нынешних условиях выглядят крайне неправдоподобно», — считают авторы доклада Анн-Софи Корбо и Татьяна Митрова.

УНІАН По материалам:

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