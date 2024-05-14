Германия запретила продажу смартфонов Motorola и некоторых устройств Lenovo — Finance.ua

Германия запретила продажу смартфонов Motorola и некоторых устройств Lenovo 14.05.2024, 01:29 — Технологии&Авто

Германия запретила продажу смартфонов Motorola и некоторых устройств Lenovo

Окружной суд Германии принял решение о полном запрете продажи в стране устройств Lenovo и ее дочернего подразделения Motorola.

Что именно попало под запрет?

Компании Motorola теперь запрещено продавать все свои телефоны, имеющие модуль WWAN (Wireless Wide Area Network), предназначенный для обеспечения мобильного доступа в Интернет через сотовые сети. Это означает, что практически все телефоны Moto, включая последнюю линейку Edge 50 , нельзя будет приобрести в Германии.

Немецкий сайт Motorola уже удалил любые следы смартфонов и продает только несколько аксессуаров. Между тем, на немецком сайте Lenovo указано, что некоторые конфигурации ноутбуков с поддержкой мобильной связи будут доступны только до окончания запасов.

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Запрет на продажу устройств Lenovo и Motorola в Германии наступил после того, как Lenovo был признан виновным в нарушении патентов, разработанных американской технологической компанией InterDigital. В начале мая InterDigital получила судебное запрещение против Lenovo в Германии, а 8 мая Мюнхенский суд временно принудительно применил запрет на продажу устройств последней. Сообщается, что Lenovo намерено обжаловать решение суда, утверждая, что условия InterDigital несправедливы, несмотря на это решение.

Ранее Германия запрещала продажу устройств OPPO и OnePlus в стране после патентного спора с Nokia. Позже компании возобновили работу в стране после подписания международного соглашения о патентном лицензировании с Nokia.

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