Германия заморозила росактивы на 5,2 млрд евро — Finance.ua

Германия заморозила росактивы на 5,2 млрд евро Сегодня 10:18 — Фондовый рынок

Германия заморозила росактивы на 5,2 млрд евро

Министерство финансов Германии сообщило, что в стране заморожены российские активы на сумму более 5,2 млрд евро.

По словам пресс-секретаря федерального министерства финансов, по состоянию на 12 апреля в Германии были заморожены российские активы на сумму 5,23 млрд евро.

Несколько недель назад Европейская Комиссия подтвердила свои требования по привлечению россии к ответственности за ущерб, нанесенный войной в Украине.

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«Как государство-агрессор россия обязана по международному праву выплатить репарации Украине», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Handelsblatt.

Поэтому Еврокомиссия проводит юридическую экспертизу того, насколько возможно конфисковать замороженные российские активы — «в том числе резервы центрального банка».

Напомним, Министерство развития Германии (BMZ) инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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