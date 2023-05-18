Германия заморозила росактивы на 5,2 млрд евро — Finance.ua

Германия заморозила росактивы на 5,2 млрд евро
Министерство финансов Германии сообщило, что в стране заморожены российские активы на сумму более 5,2 млрд евро.
По словам пресс-секретаря федерального министерства финансов, по состоянию на 12 апреля в Германии были заморожены российские активы на сумму 5,23 млрд евро.
Несколько недель назад Европейская Комиссия подтвердила свои требования по привлечению россии к ответственности за ущерб, нанесенный войной в Украине.
«Как государство-агрессор россия обязана по международному праву выплатить репарации Украине», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Handelsblatt.
Поэтому Еврокомиссия проводит юридическую экспертизу того, насколько возможно конфисковать замороженные российские активы — «в том числе резервы центрального банка».
Напомним, Министерство развития Германии (BMZ) инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью