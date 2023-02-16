Германия заблокировала «Росатому» строительство АЭС в Турции и Венгрии — Finance.ua

Германия заблокировала «Росатому» строительство АЭС в Турции и Венгрии Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Германия заблокировала для корпорации «Росатом» поставки оборудования, необходимого для строительства АЭС в Турции и Венгрии. Об этом пишет «Коммерсантъ»

По данным издания, пока никаких формальных сообщений о прекращении поставок и отмене контракта не было. Однако Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии до сих пор не выдало компании Siemens Energy разрешения на поставку комплексного распределительного устройства для АЭС Акку, которую россияне строят в Турции.

Также немецкие власти отказались выдать Siemens Energy разрешение на поставку системы управления технологическими процессами для АЭС «Пакш-2», которую «Росатом» строит в Венгрии.

«У немецкой стороны существуют сомнения насчет точки поставки оборудования из-за опасений, что оборудование может быть ввезено в Россию, хотя такого типа электротехническое оборудование производится под конкретный объект», — пишет издание.

В настоящее время власти Турции ведут переговоры с правительством Германии по этой проблеме. Предполагается, что выходом из ситуации может стать доставка оборудования непосредственно на объект под наблюдением представителей Siemens.

В марте оккупанты захватили Запорожскую АЭС. С этого времени российская госкомпания «Росатом» пытается взять станцию под свой контроль и управлять ею.

По некоторым данным, Росатом помогает осуществлять поставки санкционных компонентов и технологий для российской военной промышленности.

Несмотря на это, никаких санкций против самого «Росатома» со стороны Запада пока не вводилось. Только Финляндия отказалась продолжать сотрудничество с корпорацией «Росатом», которая должна была построить для финнов АЭС.

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УНІАН По материалам:

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