Германия выделяет Украине дополнительные 40 миллионов евро гуманитарной помощи — Finance.ua
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Германия выделяет Украине дополнительные 40 миллионов евро гуманитарной помощи

Казна и Политика
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Германия предоставит Украине 40 миллионов евро на гуманитарные нужды.
Об этом сообщила государственный министр Европы и климата Германии Анна Люрманн, передает Интерфакс-Украина.
«Я приехала сегодня также, чтобы объявить, что Германия предоставит еще 40 млн евро на гуманитарную помощь, чтобы помочь этой зимой. Мы также предоставим дополнительные 5 млн евро на реконструкцию украинских школ вместе с UNDP», — сказала она журналистам
По ее словам, процесс передачи оборудования для помощи зимой, в том числе генераторов на более чем 11 млн евро, которые прибудут в Украину в ближайшее время, уже начался.
Кроме того, государственный секретарь по европейским делам Румынии Даниэла Гитман, также прибывшая в Украину в составе международной делегации, отметила, что ее страна предоставит 300 тыс. евро для помощи украинскому населению зимой.
Министр по делам ЕС и Конституции Австрии Каролина Эдтштадлер рассказала, что Австрия предоставила Украине крупнейший пакет гуманитарной помощи в истории — более 92 млн евро. А также предоставит 100 тысяч евро для Международного уголовного суда, чтобы обеспечить независимое расследование военных преступлений и начать сбор доказательств.
Секретарь МИД Латвии Гунда Рейре сообщила, что на следующей неделе начнет работу центр реабилитации женщин в Ивано-Франковске, частично финансируемый Латвией. Он будет предоставлять убежище, услуги по реабилитации, юридические консультации и психологическую помощь.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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