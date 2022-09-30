Германия выделяет €200 миллиардов для поддержки своей экономики — Finance.ua

Германия выделяет €200 миллиардов для поддержки своей экономики Сегодня 11:32 — Мир

Германия выделяет €200 миллиардов для поддержки своей экономики

россия продолжает грубую войну не только против Украины, но и против европейских экономик, и федеральное правительство Германии выделяет 200 млрд для поддержки национальной экономики и граждан на фоне энергетического кризиса.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя на брифинге ситуацию с энергообеспечением.

«российская война против Украины продолжается со всей жестокостью... Мы уверены, что украинцы способны защитить свой суверенитет и территориальную целостность; они могут положиться на нас и мировое сообщество, которое не будет просто наблюдать, как крупный мощный сосед нападает на другую страну. Мы и дальше будем солидарными. Но мы также позаботимся о том, чтобы наша экономически крепкая страна справилась с таким большим вызовом... россия использует в войне не только вооружение против Украины, но и поставки энергии как оружие на международном уровне», — констатировал глава правительства.

Шольц отметил, что после разрушения на газопроводе «Северный поток» можно говорить, что в обозримом будущем поставок газа из России не будет, но Германия хорошо подготовлена к такому развитию событий. В то же время задачей является снижение цен на энергию.

«Чтобы цены снизились, мы вводим сейчас большой „защитный щит“ из фонда экономической стабилизации, который составит 200 млрд евро», — сказал Шольц.

Он также анонсировал введение в скором времени механизма торможения цен на газ как для частных пользователей, так и для промышленности.

В свою очередь вицеканцлер — министр экономики Роберт Габек уточнил, что сумма 200 млрд евро рассчитана на период до конца зимы — до марта или апреля 2024 года.

«Нападение путинского режима на нашу национальную экономику преследует цель дестабилизации экономики и демократического порядка в Европе и Германии», — сказал Габек, заметив, что «защитный щит» должен разрушить зависимость от российского газа, которую Германия сама создала.

Министр финансов Кристиан Линдер в свою очередь заявил, что нынешняя «энергетическая война имеет целью уничтожить многое, что люди выстраивали десятилетиями». «Мы не можем этого принять. Мы будем защищаться», — заявил он.

По словам Линднера, меры, принятые федеральным правительством, должны дать путину понятный ответ: Германия является экономически сильной и имеет возможности мобилизовать эту экономическую силу, когда нужно.

При этом ни один из представителей немецкого правительства не стал обвинять кремль в разрушении собственного трубопровода, но из их слов следовало, что вину за аварию на объекте в Берлине склонны возлагать на российскую сторону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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