Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой — Finance.ua

Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой
Германия предоставит Украине дополнительно 100 миллионов евро помощи этой зимой.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.
Бербок сделала это заявление во время визита в Молдову.
россия снова планирует «зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной», заявила Бербок перед министерской конференцией в Кишиневе.
Германия оказывает Украине большую военную помощь, включая разнообразное оружие и технику.
Поделиться новостью