Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой — Finance.ua

Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой Сегодня 12:38 — Казна и Политика

Германия предоставит Украине дополнительно 100 миллионов евро помощи этой зимой.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters

Бербок сделала это заявление во время визита в Молдову.

россия снова планирует «зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной», заявила Бербок перед министерской конференцией в Кишиневе.

Германия оказывает Украине большую военную помощь, включая разнообразное оружие и технику.

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