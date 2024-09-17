Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой — Finance.ua
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Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой

Казна и Политика
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Германия предоставит Украине дополнительно 100 миллионов евро помощи этой зимой.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.
Бербок сделала это заявление во время визита в Молдову.
россия снова планирует «зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной», заявила Бербок перед министерской конференцией в Кишиневе.
Германия оказывает Украине большую военную помощь, включая разнообразное оружие и технику.
По материалам:
РБК-Україна
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