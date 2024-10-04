Германия выделила 70 млн евро на закупку когенерационных установок, генераторов и солнечных панелей — Finance.ua
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Германия выделила 70 млн евро на закупку когенерационных установок, генераторов и солнечных панелей

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Германия дополнительно выделила 70 млн евро для обеспечения украинских громад когенерационными установками, генераторами и солнечными панелями.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
По его словам, на этой неделе Украина получила дополнительный пакет поддержки от Швейцарии в размере 1,7 млрд долларов на проекты реконструкции в Украине на следующие 4 года.
Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 1 млрд долларов на восстановление украинской энергетической системы и гуманитарную помощь.
В сентябре Германия дополнительно выделила 100 млн евро для поддержки энергетики Украины.
По материалам:
Українські Новини
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