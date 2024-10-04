Германия выделила 70 млн евро на закупку когенерационных установок, генераторов и солнечных панелей — Finance.ua

Германия выделила 70 млн евро на закупку когенерационных установок, генераторов и солнечных панелей Сегодня 19:33

Германия дополнительно выделила 70 млн евро для обеспечения украинских громад когенерационными установками, генераторами и солнечными панелями.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, на этой неделе Украина получила дополнительный пакет поддержки от Швейцарии в размере 1,7 млрд долларов на проекты реконструкции в Украине на следующие 4 года.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 1 млрд долларов на восстановление украинской энергетической системы и гуманитарную помощь.

В сентябре Германия дополнительно выделила 100 млн евро для поддержки энергетики Украины.

Українські Новини По материалам:

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