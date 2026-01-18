Германия выделила 60 млн евро на энергетическую поддержку Украины
Германия мобилизовала дополнительные 60 млн евро для поддержки Украины в условиях российских атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ в социальной сети X.
«Мы стоим на стороне Украины. Жестокие атаки путина прицельно направлены против гражданского населения и энергетической инфраструктуры. Именно поэтому Германия мобилизовала дополнительные 60 млн евро — для тепла, защиты, систем отопления и горячего водоснабжения для людей в Украине
— говорится в сообщении.
Объявление новой поддержки со стороны Германии на зимнюю и энергетическую поддержку Украины приветствовал министр иностранных дел Андрей Сибига.
Эта помощь будет способствовать тому, чтобы наши люди оставались в тепле и безопасности благодаря усилению систем отопления и теплоснабжения — с особым фокусом на прифронтовых регионах
— отметил Сибига.
