Германия выделила 60 млн евро на энергетическую поддержку Украины Сегодня 09:25 — Энергетика

Германия мобилизовала дополнительные 60 млн евро для поддержки Украины в условиях российских атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ в социальной сети X.

«Мы стоим на стороне Украины. Жестокие атаки путина прицельно направлены против гражданского населения и энергетической инфраструктуры. Именно поэтому Германия мобилизовала дополнительные 60 млн евро — для тепла, защиты, систем отопления и горячего водоснабжения для людей в Украине — говорится в сообщении.

Объявление новой поддержки со стороны Германии на зимнюю и энергетическую поддержку Украины приветствовал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Эта помощь будет способствовать тому, чтобы наши люди оставались в тепле и безопасности благодаря усилению систем отопления и теплоснабжения — с особым фокусом на прифронтовых регионах — отметил Сибига.





