​Германия вводит новый контроль на границе с Польшей и Чехией — Finance.ua

​Германия вводит новый контроль на границе с Польшей и Чехией Сегодня 17:41

​Германия вводит новый контроль на границе с Польшей и Чехией

Германия вводит новый контроль на своих границах с Польшей и Чехией. Таким образом, страна планирует бороться с проблемой нелегальной миграции, передает Reuters.

Новый пограничный контроль ФРГ

О введении нового пограничного контроля на границах с Польшей и Чехией заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. «Если нам не удастся лучше защитить внешние границы, тогда открытые границы внутри ЕС будут под угрозой», — подчеркнула Фезер. По официальным данным, за первые семь месяцев 2023 года количество первых запросов на предоставление убежища в Германии возросло на 78%. Полиция также сообщает о росте количества незаконных пересечений границы с Германией в августе — их было зафиксировано 14 701, что на 66% больше, чем в тот же период прошлого года.

Министр отметила, что новые меры будут направлены на противодействие контрабандистам, способствовавшим пересечению границы четвертой части мигрантов, въезжающих в Германию. Соответствующие мероприятия будут реализованы в сотрудничестве с Польшей и Чехией. Чешская полиция уже ужесточила проверки на границе со Словакией и на автомагистралях, ведущих в Германию. Кроме того, Польша также вводит усиленный контроль на своей границе со Словакией.

Это решение было принято по поручению министра внутренних дел Польши Матеуша Моравецкого 26 сентября. На польско-словацкой границе будут проводить тщательную проверку автомобилей и автобусов, которыми могут пользоваться мигранты, не имеющие права въезда в Польшу. В последнее время пограничники зафиксировали увеличение числа лиц, пытающихся попасть в Германию через Польшу, используя так называемый «балканский маршрут».

Чрезмерная миграция в Германии

Вопрос миграции имеет большое значение в политической агенде Германии, особенно в преддверии ряда региональных выборов, на которых ультраправые партии надеются укрепить свое влияние, начиная с выборов в Баварии и Гессене 8 октября. В частности, муниципалитеты призвали увеличить финансирование для эффективного разрешения этой ситуации. Они указывают на перенапряженность системы размещения и предоставления услуг, напоминающую ситуацию в 2015 году, когда Германия принимала более 1 миллиона беженцев, искавших убежища от конфликтов на Ближнем Востоке. Например, помимо увеличения количества незаконных пересечений границы, Германия также принимала около 1 миллиона украинских беженцев за последний год. Важно отметить, что эти лица не учитываются в статистике запросов на предоставление убежища, поскольку они автоматически получают статус беженца при подаче заявления.

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