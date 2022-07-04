Германия впервые за более чем 30 лет отчитывается о дефиците торгового баланса — Finance.ua
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Германия впервые за более чем 30 лет отчитывается о дефиците торгового баланса

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Впервые с 1991 года крупнейшая экономика ЕС, Германия, сообщила о месячном дефиците торгового баланса в результате существенного роста расходов на импорт.
Об этом сообщает Bloomberg.
В мае дефицит достиг 1 миллиарда евро, чего не происходило более 30 лет. Международные продажи неожиданно упали на 0,5%, тогда как импорт вырос на 2,7% — гораздо больше, чем ожидали экономисты.
Причина в том, что, с одной стороны, компании столкнулись с стремительным ростом расходов на импорт, а с другой — снижением спроса на их продукцию на фоне мрачных экономических перспектив.
«Не удивительно, что экспорт в нынешних условиях сокращается», — сказал Оливер Ракау, экономист Oxford Economics во Франкфурте. «Внимание направлено на импорт, и особенно — на ценовые изменения».
Полномасштабное вторжение россии в Украину и карантинные меры Китая, связанные с COVID-19, подрывают работу международных цепей поставок, что имеет существенные последствия для экспортно-ориентированной экономики Германии.
Цены на импортные товары, такие как энергия, продукты питания и запчасти, используемые производителями, выросли более чем на 30% в мае в годовом исчислении, тогда как цены на экспорт выросли всего на 15%. Ракау отметил, что, хотя с учетом инфляции майские результаты будут выглядеть менее кардинально, это все равно негативно скажется на экономическом росте Германии, который также рассчитывается в реальном выражении.
По материалам:
Економічна Правда
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