Германия увеличила импорт российской нефти через Индию в 12 раз, — Spiegel
На фоне массовых антироссийских санкций Германия продолжает импортировать большие объемы российской нефти через Индию.
Как сообщает Spiegel, данные Федерального статистического управления показывают, что импорт нефтепродуктов из Индии увеличился более чем в двенадцать раз за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным ООН, Индия, в свою очередь, закупает большие объемы сырой нефти у россии.
Импорт из Индии предпочтительно представляет собой газойль, используемый для производства дизельного топлива. Индия производит этот газойль из сырой нефти, которую страна закупает в больших количествах у россии с начала войны.
Из-за войны в Украине Германия прекратила прямой импорт нефти из россии. Западные государства также ввели ценовой предел на российскую нефть, которую они хотят поставлять на международном уровне, используя свою рыночную власть в секторах судоходства и страхования.
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