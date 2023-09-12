Германия увеличила импорт российской нефти через Индию в 12 раз, — Spiegel Сегодня 20:44

На фоне массовых антироссийских санкций Германия продолжает импортировать большие объемы российской нефти через Индию.

Как сообщает Spiegel , данные Федерального статистического управления показывают, что импорт нефтепродуктов из Индии увеличился более чем в двенадцать раз за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ООН, Индия, в свою очередь, закупает большие объемы сырой нефти у россии.

Импорт из Индии предпочтительно представляет собой газойль, используемый для производства дизельного топлива. Индия производит этот газойль из сырой нефти, которую страна закупает в больших количествах у россии с начала войны.

Из-за войны в Украине Германия прекратила прямой импорт нефти из россии. Западные государства также ввели ценовой предел на российскую нефть, которую они хотят поставлять на международном уровне, используя свою рыночную власть в секторах судоходства и страхования.

УНІАН По материалам:

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