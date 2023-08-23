Германия упрощает получение гражданства — Finance.ua

Германия упрощает получение гражданства Сегодня 15:14 — Мир

Германия упрощает получение гражданства

Правительство ФРГ одобрило закон об упрощенном получении гражданства. За него теперь должен проголосовать Бундестаг.

После долгих дискуссий коалиция «Светофор» согласилась на базовую реформу законодательства о гражданстве, впоследствии это подтвердило Федеральное министерство внутренних дел. Теперь проект будет представлен в Бундестаг, пишет Tagesschau.

Согласно новому закону, который должен одобрить Бундестаг, получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии (вместо нынешних 8 лет), а в случае «особых интеграционных достижений», таких как хорошие языковые навыки, волонтерская работа или очень хорошие результаты работы, натурализация может быть возможна через три года (сейчас это 6 лет).

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Отказываться от других гражданств при этом не следует. При этом для тех, кто совершал преступления на почве расизма или антисемитизма, приобретение гражданства ФРГ будет невозможно, отмечает DW.

В законе оговорено и то, что претенденты на гражданство Германии должны обеспечивать себя и членов своей семьи, самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат.

Также исключены люди, приехавшие в Федерацию как гастарбайтеры или работники по контракту.

Посредством реформы федеральное правительство хочет, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных работников. В то же время, это должно предоставить стимулы для лучшего закрепления в этой стране и обустройства в обществе.

Дети, родившиеся в Германии от родителей-иностранцев, в будущем также должны автоматически получать германское гражданство. Они также должны иметь возможность сохранить гражданство родителей, если хотя бы один из родителей легально проживает в Германии более пяти лет и имеет неограниченное право на проживание.

По данным Министерства внутренних дел, около 14 процентов населения Германии не имеют немецкого паспорта. Это чуть более 12 миллионов человек.

Около 5,3 миллиона из этих людей проживают в Германии не менее десяти лет. По данным министерства, в прошлом году 168 545 человек в Германии подали заявления на получение немецкого паспорта — 3,1 процента людей, проживших здесь не менее десяти лет.

УНН По материалам:

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