Германия создала альянс, чтобы противостоять запрету автомобилей с ДВС — Finance.ua

Германия создала альянс, чтобы противостоять запрету автомобилей с ДВС
Германия сформировала внутри ЕС альянс, который должен помочь противостоять запрету на машины с ДВС с 2035 года. Среди привлеченных стран — Италия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша и Румыния.
Об этом сообщает Reuters.
Министры транспорта этих стран обсудили предложение Еврокомиссии по введению моратория на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и пришли к выводу, что план требует срочной корректировки.
В феврале Европарламент принял запрет на торговлю новыми машинами с традиционными топливными моторами. Однако в ряде стран выступают против такого радикального моратория.
По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, это предложение должно быть немедленно изменено. Неформальный альянс предложил оставить возможность использования ДВС на синтетическом топливе. Оно углеродно-нейтральное и может выступать как альтернатива электричеству.
«Запрет на двигатель внутреннего сгорания, когда он может работать без ущерба для климата, кажется нам неправильным подходом», — заявил Виссинг.
Также он высказывал опасения по поводу массовых увольнений, которые повлечет за собой резкое изменение индустрии. Некоторые производители уже инвестируют в синтетическое топливо, а также ДВС, где вместо бензина используется сжатый водород.
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