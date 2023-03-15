Германия создала альянс, чтобы противостоять запрету автомобилей с ДВС — Finance.ua

Германия создала альянс, чтобы противостоять запрету автомобилей с ДВС Сегодня 19:30 — Технологии&Авто

Германия создала альянс, чтобы противостоять запрету автомобилей с ДВС

Германия сформировала внутри ЕС альянс, который должен помочь противостоять запрету на машины с ДВС с 2035 года. Среди привлеченных стран — Италия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша и Румыния.

Об этом сообщает Reuters

Министры транспорта этих стран обсудили предложение Еврокомиссии по введению моратория на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и пришли к выводу, что план требует срочной корректировки.

В феврале Европарламент принял запрет на торговлю новыми машинами с традиционными топливными моторами. Однако в ряде стран выступают против такого радикального моратория.

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По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, это предложение должно быть немедленно изменено. Неформальный альянс предложил оставить возможность использования ДВС на синтетическом топливе. Оно углеродно-нейтральное и может выступать как альтернатива электричеству.

«Запрет на двигатель внутреннего сгорания, когда он может работать без ущерба для климата, кажется нам неправильным подходом», — заявил Виссинг.

Также он высказывал опасения по поводу массовых увольнений, которые повлечет за собой резкое изменение индустрии. Некоторые производители уже инвестируют в синтетическое топливо, а также ДВС, где вместо бензина используется сжатый водород.

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