Германия разработала план ежегодной поддержки Украины: будут выделять по 5 млрд евро — Finance.ua

Германия разработала план ежегодной поддержки Украины: будут выделять по 5 млрд евро Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Германия разработала план ежегодной поддержки Украины: будут выделять по 5 млрд евро

Правительство Германии запланировало ежегодную военную поддержку Украины в размере 5 млрд евро. Предоставлять ее планируют до 2027 года.

Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение правительства должен утвердить Бундестаг.

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Германией, который расширит возможности помощи украинскому бюджету в будущем, подписали министры финансов двух стран — Сергей Марченко и Кристиан Линднер. Согласно этому документу, немецкая сторона будет оказывать Украине консультативную поддержку в нескольких областях. В частности, в направлениях таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управлении государственными инвестициями и приватизации государственных предприятий.

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«Я хочу поблагодарить министра финансов Германии Кристиана Линднера, настоящего друга Украины, который в сложные времена очень нам помог и помогает сейчас. (…) Хочу поблагодарить за его персональные решения и вклад в бюджет Украины и военную помощь. Мы подписали сегодня меморандум, который позволит еще больше расширить поддержку Украины», — заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко.

В свою очередь, министр финансов Германии подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно». Он отметил, что ФРГ уже разработала программу поддержки Украины до 2027 года, которой предусмотрена ежегодная разносторонняя поддержка, в том числе и военная, на сумму 5 млрд евро.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что за время полномасштабной войны его страна предоставила Украине помощь на общую сумму в 22 млрд евро. Примечательно, что 12 млрд евро из этой суммы были направлены на военную поддержку.

УНІАН По материалам:

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