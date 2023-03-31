Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода — Finance.ua

Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода Сегодня 19:14 — Энергетика

Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода

Германия может заняться проектами по модернизации украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода.

Об этом шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с государственным секретарем офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом, сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода. Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых — возможную модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода», — заявили в министерстве по итогам переговоров.

В программе действующего правительства Германии, изложенной в коалиционном соглашении, есть стремление углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сфере возобновляемой энергии и производства «зеленого» водорода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.