Германия поможет Украине сохранить 7 млн ​​тонн экспорта агротоваров ежемесячно — Finance.ua

Германия поможет Украине сохранить 7 млн ​​тонн экспорта агротоваров ежемесячно Сегодня 09:13

Германия приложит максимум усилий, чтобы Украина в 2024 году могла экспортировать не менее 7,2 млн тонн агропродукции ежемесячно, что уже было достигнуто благодаря европейским партнерам с начала полномасштабной войны.

Об этом заявила парламентский статс-секретарь Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Офелия Ник, передает « Интерфакс-Украина ».

«Хочу заверить, что мы не будем забывать наши обязательства помогать вашей стране столько, сколько это будет необходимо», — сказала она в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине в среду.

Статс-секретарь отметила, что, несмотря на все потери, европейские и международные партнеры из стран Великой семерки смогли многого добиться за последние два года, в то же время первостепенное значение имеют коридоры солидарности и поддержка инициативы экспорта зерна из Украины, которые также стабилизировали весь экспорт агротоваров из Украины.

«Мы хотим, чтобы экспорт сохранялся на уровне не менее 7,2 млн тонн ежемесячно в этом году. Это объем, достигнутый Украиной сейчас, во время войны, а впоследствии вернулся к довоенному уровню.

Немецкое правительство продолжит делать все возможное, чтобы поддерживать Украину в производстве и экспорте сельхозпродукции", — подчеркнула Офелия Ник.

Она обратила внимание, что процесс восстановления Украины предоставит новые возможности модернизации агропродовольственного сектора, органической трансформации и необходимых реформ. Это серьезная возможность добиться значительного прогресса во вступлении в Европейский Союз.

«Украина принадлежит к европейской семье, является частью объединенной свободной Европы. Это правда, что интеграция Украины в ЕС столкнется с разными вызовами как для ЕС, так и для Украины. Мы должны также принять во внимание тот факт, что это повлияет не только на единый рынок ЕС, но и на мировые рынки.

Мы должны убедиться, что аграрная политика ЕС и поддержка Украины станут действующей моделью в расширенном ЕС", — отметила статс-секретарь Минсельхоза Германии.

Економічна Правда По материалам:

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