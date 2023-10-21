Германия передала Украине более 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (Фото) — Finance.ua

Германия передала Украине более 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (Фото) Сегодня 05:13 — Технологии&Авто

Германия передала Украине более 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (Фото)

Украина получила около 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros в рамках германской военной помощи. Об этом сообщает польское издание Defence24

Судя по опубликованным данным, Украина должна получить 200 грузовиков Zetros в нескольких вариантах, еще 50 должны быть поставлены в ближайшие месяцы в следующих пакетах помощи.

Сообщается, что эти автомобили хорошо работают на сложной местности, в частности благодаря блокировке дифференциала, которая позволяет эффективнее передавать мощность двигателя на колеса.

В основном Zetros используются в МВС для обеспечения гражданского населения необходимыми вещами в труднодоступных районах или для транспортировки грузов, необходимых для восстановления поврежденных районов.

Также эти грузовики используются в ВСУ для перевозки личного состава, провизии и боеприпасов непосредственно на поле боя, поскольку имеют серьезный уровень бронирования.

Zetros считают прямым преемником линейки легендарных грузовиков Unimog. Грузовик имеет два варианта колесной формулы, разные длины колесной базы и два дизеля — мощностью 326 и 428 л. с, соответствующих нормам Евро-5.

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