Германия передала Украине более 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (Фото) — Finance.ua
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Германия передала Украине более 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (Фото)

Технологии&Авто
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Германия передала Украине более 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (Фото)
Германия передала Украине более 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (Фото)
Украина получила около 200 грузовиков Mercedes-Benz Zetros в рамках германской военной помощи. Об этом сообщает польское издание Defence24.
Судя по опубликованным данным, Украина должна получить 200 грузовиков Zetros в нескольких вариантах, еще 50 должны быть поставлены в ближайшие месяцы в следующих пакетах помощи.
Сообщается, что эти автомобили хорошо работают на сложной местности, в частности благодаря блокировке дифференциала, которая позволяет эффективнее передавать мощность двигателя на колеса.
В основном Zetros используются в МВС для обеспечения гражданского населения необходимыми вещами в труднодоступных районах или для транспортировки грузов, необходимых для восстановления поврежденных районов.
Также эти грузовики используются в ВСУ для перевозки личного состава, провизии и боеприпасов непосредственно на поле боя, поскольку имеют серьезный уровень бронирования.
Zetros считают прямым преемником линейки легендарных грузовиков Unimog. Грузовик имеет два варианта колесной формулы, разные длины колесной базы и два дизеля — мощностью 326 и 428 л. с, соответствующих нормам Евро-5.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
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