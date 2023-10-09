Германия остановила помощь Палестине на сотни миллионов евро — Finance.ua
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Германия остановила помощь Палестине на сотни миллионов евро

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Германия приостановила программы финансовой помощи Палестине и, вероятно, совсем их отменит из-за нападения ХАМАСа на Израиль. Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце, которую цитирует немецкое издание n-tv.
«Эти атаки на Израиль являются ужасным поворотным моментом. Поэтому мы пересмотрим все наши обязательства по палестинским территориям», — сообщила она, отметив, что выплаты в рамках финансовой помощи Палестине «в настоящее время не производятся».
О необходимости «немедленно прекратить» миллионные выплаты Палестине ранее заявил эксперт по внешней политике, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Федеральный министр финансов Кристиан Линднер также выступил за это.
По данным Минразвития ФРГ, Германия является «одним из самых больших доноров на палестинских территориях». На этот и следующий год обязательства по развитию составляют 125 миллионов евро. Кроме того, есть дополнительные средства «в аналогичном объеме» для программ ООН по Палестине и неправительственным организациям, а также гуманитарная помощь от Министерства иностранных дел на 2023 год.
В министерстве сотрудничества подчеркнули, что все эти средства шли на реализацию конкретных проектов, например, водоснабжения и утилизации отходов, системы здравоохранения, продовольственной безопасности и создания рабочих мест. «Прямого финансирования палестинских властей» не было, уверяют в Берлине.
По материалам:
УНІАН
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