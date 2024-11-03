Германия начала массово отказывать украинцам во въезде — Finance.ua

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Германия начала массово отказывать украинцам во въезде

Мир
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Германия начала массово отказывать украинцам во въезде
Германия начала массово отказывать украинцам во въезде
В 2024 году Германия значительно усилила ограничения на въезд для украинцев: с января по сентябрь зафиксировано 5935 случаев отказа во въезде. Это касается преимущественно мигрантов, у которых прежде не было разрешения на жительство в Германии или которые лишились этого права.
Об этом сообщает Bild.
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Кому еще отказывали во въезде

Чаще всего во въезде в Германию отказывали украинцам — таких было 5935 человек.

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Еще отказывали сирийцам (4708) и афганцам (2396). В то же время полицейские обнаружили более 1480 депортированных лиц, которые снова пытались въехать в страну.
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Кроме того, с января по сентябрь 2024 года Федеральная полиция ФРГ задержала 7783 человека, в отношении которых действовал ордер на арест — отдельный международный.
Речь идет, среди прочего, о нарушителях, не уплативших штрафы, а также о лицах, которые совершили тяжкие преступления и уклоняются от тюрьмы.

Сколько попыток незаконного въезда зафиксировано

Больше всего случаев отказа во въезде в Германию было зафиксировано на границе страны со Швейцарией (9113 человек), Польшей (7862), Австрией (5468) и Францией (2350).
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Итого за указанный период полиция зафиксировала 53 410 попыток неразрешенного въезда в страну. В то же время во въезде в Германию было отказано 28 321 человеку.
«Отказ во въезде возможен прежде всего тогда, когда лицо не выражает желания получить убежище или когда в отношении него действует временный запрет на въезд. Это касается людей, которые ранее были депортированы, или людей из так называемых «безопасных мест происхождения», чья просьба об убежище ранее была отклонена как «очевидно необоснованная», — говорится в сообщении.
Напомним, в Германии трудоустроено 30% украинских беженцев (из 1,1 миллиона). Это почти вдвое больше, чем летом 2022 года, когда работали всего 16% украинцев.
По материалам:
Informator
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