Германия хочет заменить российский газ украинским биометаном — Finance.ua

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Германия хочет заменить российский газ украинским биометаном

Энергетика
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Германия хочет заменить российский газ украинским биометаном
Германия хочет заменить российский газ украинским биометаном
В Германии две мощные организации выступили с идеей ускорения развития экспорта биогаза из Украины в Евросоюз, чтобы снизить зависимость ЕС от российского газа, сообщает Deutsche Welle.
Соответствующее решение может привести к быстрой интеграции Украины в европейский энергорынок. Аналитики объяснили, что Украина располагает разветвленной газотранспортной инфраструктурой, которая ориентирована в направлении Евросоюза, а также имеет мощную агропромышленную отрасль, а значит, у нее есть огромный потенциал для производства биогаза.
Поставки биометана из Украины благодаря децентрализованному характеру производства можно начать уже сейчас, нужно только обеспечить правовые и финансовые рамки.
В Украине биогаз производится на большом количестве небольших установок. Немецкие авторы идеи сотрудничества утверждают, что несмотря на войну с рф, обстреливать такие установки для армии рф бесперспективно, поскольку враг целенаправленно разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру, нанося удары по большим объектам таким как электростанции.
Соответствующий аргумент может убедить инвесторов, учитывая, что строительство установок для производства биогаза не требует больших средств.
Ранее немецкие партнеры заявили о готовности поддержать Украину в проекте по развертыванию рынка биометана.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
agroreview.com
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