Германия хочет предотвратить новые тарифы ЕС на китайские электромобили — Finance.ua

Германия хочет предотвратить новые тарифы ЕС на китайские электромобили 17.06.2024, 02:11 — Технологии&Авто

Германия хочет предотвратить новые тарифы ЕС на китайские электромобили

Правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых тарифов Европейского Союза на китайские электромобили — или по крайней мере смягчить их, если полная отмена будет невозможна.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Чиновники в Берлине оптимистично настроены на то, что ЕС сможет найти решение в ходе прямых переговоров с Китаем, сказал один из собеседников агентства.

Крупнейшая экономика Европы утверждала накануне решение, что есть еще возможность договориться с китайцами до того, как тарифы вступят в силу 4 июля. Немецкие чиновники видят возможности для маневра и считают, что у них есть союзники внутри блока, сказал один из собеседников, подчеркнув, что не только Китаю, но и ЕС придется двигаться к соглашению.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил сразу после принятия решения, что «сейчас есть возможность попробовать и, надеюсь, добиться успеха в остановке» угрозы эскалации тарифов.

На следующей неделе Хабек поедет в Китай и планирует обсудить этот вопрос с местными чиновниками. В конце апреля он уже заявлял, что решение по тарифам против Китая не должно быть автоматическим, а должно приниматься политиками.

Напомним, со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продаж автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.