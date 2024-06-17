Германия хочет предотвратить новые тарифы ЕС на китайские электромобили — Finance.ua
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Германия хочет предотвратить новые тарифы ЕС на китайские электромобили

Технологии&Авто
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Германия хочет предотвратить новые тарифы ЕС на китайские электромобили
Германия хочет предотвратить новые тарифы ЕС на китайские электромобили
Правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых тарифов Европейского Союза на китайские электромобили — или по крайней мере смягчить их, если полная отмена будет невозможна.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Чиновники в Берлине оптимистично настроены на то, что ЕС сможет найти решение в ходе прямых переговоров с Китаем, сказал один из собеседников агентства.
Крупнейшая экономика Европы утверждала накануне решение, что есть еще возможность договориться с китайцами до того, как тарифы вступят в силу 4 июля. Немецкие чиновники видят возможности для маневра и считают, что у них есть союзники внутри блока, сказал один из собеседников, подчеркнув, что не только Китаю, но и ЕС придется двигаться к соглашению.

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил сразу после принятия решения, что «сейчас есть возможность попробовать и, надеюсь, добиться успеха в остановке» угрозы эскалации тарифов.
На следующей неделе Хабек поедет в Китай и планирует обсудить этот вопрос с местными чиновниками. В конце апреля он уже заявлял, что решение по тарифам против Китая не должно быть автоматическим, а должно приниматься политиками.
Напомним, со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продаж автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.
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По материалам:
Економічна Правда
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