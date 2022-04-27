Германия готова к отказу от нефти из рф, - вице-канцлер — Finance.ua

Немецкий чиновник во время визита в Польшу фактически анонсировал отказ от нефти из рф. Более того, этот процесс займет всего несколько дней.
«Сегодня я могу заявить, что эмбарго стало приемлемым для Германии», — заявил Хабек.
По его словам, доля российской нефти на рынке Германии составляет всего 12%. Вся эта доля обусловлена исключительно поставками топлива для нефтеперерабатывающего завода в Шведт-на-Одере. В настоящее время идет поиск альтернативных вариантов. «Эта альтернатива — задача ближайших дней».
Ранее Хабек уверял, что независимости от нефти из рф Германия сможет достичь только в конце 2022 года. В то же время немедленное эмбарго якобы нанесло бы значительный ущерб немецкой экономике.