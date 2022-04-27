Германия готова к отказу от нефти из рф, - вице-канцлер — Finance.ua

Германия готова к отказу от нефти из рф, - вице-канцлер

Сегодня 10:15 — Энергетика

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил о готовности федеральной республики отказаться от российской нефти.

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung

Немецкий чиновник во время визита в Польшу фактически анонсировал отказ от нефти из рф. Более того, этот процесс займет всего несколько дней.

«Сегодня я могу заявить, что эмбарго стало приемлемым для Германии», — заявил Хабек.

По его словам, доля российской нефти на рынке Германии составляет всего 12%. Вся эта доля обусловлена ​​исключительно поставками топлива для нефтеперерабатывающего завода в Шведт-на-Одере. В настоящее время идет поиск альтернативных вариантов. «Эта альтернатива — задача ближайших дней».

Ранее Хабек уверял, что независимости от нефти из рф Германия сможет достичь только в конце 2022 года. В то же время немедленное эмбарго якобы нанесло бы значительный ущерб немецкой экономике.

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