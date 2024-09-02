Герхард Бьош завершит работу в ПриватБанке в ноябре — Finance.ua
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Герхард Бьош завершит работу в ПриватБанке в ноябре

Фондовый рынок
29
Герхард Бьош завершит работу в ПриватБанке в ноябре
Герхард Бьош завершит работу в ПриватБанке в ноябре
Первого ноября 2024 года истекают полномочия Председателя Правления ПриватБанка Герхарда Бьоша. Соответствующее решение Наблюдательный совет принял во время голосования 29 августа 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Следующие два месяца Председатель Правления по-прежнему продолжит в полной мере выполнять свои обязанности по плавной передаче управления банком.
Напомним, в конце июня Наблюдательный Совет ПриватБанка начал процесс отбора на должность Председателя Правления. Этот шаг основывается на изучении и анализе текущей ситуации в Украине, а также на видении и потребностях для дальнейшего развития ПриватБанка.
Предыдущий председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл возглавлял банк три года.

Справка Finance.ua:

  • Бьош начал свою банковскую карьеру с экономических исследований в сфере процентных ставок и валютных прогнозов, которыми занимался на протяжении 1986−1993 годов;
  • с 1993 по 2004 г. работал в банках начальником управления казначейства и инвестиционного банкинга, начальником казначейства и рынков капиталов, начальником управления коммерческого банкинга, начальником отдела торгов управления казначейства;
  • с 2004-го начал работу в Райффайзен Центральбанк. С марта 2006 года назначен на должность заместителя председателя правления этого банка, а с ноября 2010 стал первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.
По материалам:
Finance.ua
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