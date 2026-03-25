Геофизик продавал данные о нефтегазовых месторождениях Львовщины и получил 2 года — подробности
Суд присудил два года условного срока геофизику, который продавал данные о нефтегазовых месторождениях Львовщины.
Об этом пишет профильное издание ExPro со ссылкой на соответствующее решение суда.
Геофизик, имея служебный доступ к автоматизированной системе Sercel, незаконно скопировал конфиденциальную информацию о точках возбуждения сейсмических волн, которые фактически отображают местонахождение нефтегазовых месторождений во Львовской области, что привело к ее утечке.
Работая инженером по геофизическим работам в ООО «Энтерпрайз ЛТД» (владелец — Олег Буряк, директор — Ирина Козачук), он использовал предоставленные ему полномочия вопреки служебным обязанностям и решил продать эти данные.
Обвиняемого приняли на работу в «Энтерпрайз ЛТД» на должность инженера по геофизическим работам в сейсморазведывательную партию по срочному трудовому договору на время выполнения 3D сейсморазведочных исследований на Косовско-Угерском полигоне с учетом лицензионного участка Берестянская (третья часть участка) для государственной компании.
В дальнейшем он скопировал информацию из системы на внешний носитель, после чего установил контакт с потенциальным покупателем, которому сначала передал тестовые данные, а затем согласовал продажу части информации.
В итоге он передал сведения о 750 точках месторождений за $37 тыс., после чего был задержан правоохранителями в Киеве.
Суд установил, что обвиняемый умышленно нарушил требования законодательства и свои должностные обязанности — провел несанкционированное копирование информации с ограниченным доступом и извлек неправомерную выгоду за ее передачу. Его действия квалифицированы как утечка защищенной информации и получение неправомерной выгоды работником предприятия, не являющимся служебным лицом.
Наказание
Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и другие смягчающие обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с доступом к такой информации.
В то же время от отбывания основного наказания он освобожден с испытанием сроком на 2 года, оставив в силе дополнительное ограничение.
Также по теме
Геофизик продавал данные о нефтегазовых месторождениях Львовщины и получил 2 года — подробности
Ущерб окружающей среде 50 млн грн: на Прикарпатье разоблачен нелегальный карьер (фото)
Отбор газа более чем на 17 млн грн: в Черкассах будут судить экс-руководителя предприятия
Подпольная типография долларов: в суд передали дело в отношении одного из участников группы
Топливная схема на 17 млн грн: в Киевской области раскрыто уклонение от уплаты налогов
БЭБ разоблачило в Черновцах масштабную фабрику с миллиардными теневыми доходами (фото, детали)