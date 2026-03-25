0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Геофизик продавал данные о нефтегазовых месторождениях Львовщины и получил 2 года — подробности

Криминал
23
Суд присудил два года условного срока геофизику, который продавал данные о нефтегазовых месторождениях Львовщины.
Об этом пишет профильное издание ExPro со ссылкой на соответствующее решение суда.
Геофизик, имея служебный доступ к автоматизированной системе Sercel, незаконно скопировал конфиденциальную информацию о точках возбуждения сейсмических волн, которые фактически отображают местонахождение нефтегазовых месторождений во Львовской области, что привело к ее утечке.
Работая инженером по геофизическим работам в ООО «Энтерпрайз ЛТД» (владелец — Олег Буряк, директор — Ирина Козачук), он использовал предоставленные ему полномочия вопреки служебным обязанностям и решил продать эти данные.
Обвиняемого приняли на работу в «Энтерпрайз ЛТД» на должность инженера по геофизическим работам в сейсморазведывательную партию по срочному трудовому договору на время выполнения 3D сейсморазведочных исследований на Косовско-Угерском полигоне с учетом лицензионного участка Берестянская (третья часть участка) для государственной компании.
В дальнейшем он скопировал информацию из системы на внешний носитель, после чего установил контакт с потенциальным покупателем, которому сначала передал тестовые данные, а затем согласовал продажу части информации.
В итоге он передал сведения о 750 точках месторождений за $37 тыс., после чего был задержан правоохранителями в Киеве.
Суд установил, что обвиняемый умышленно нарушил требования законодательства и свои должностные обязанности — провел несанкционированное копирование информации с ограниченным доступом и извлек неправомерную выгоду за ее передачу. Его действия квалифицированы как утечка защищенной информации и получение неправомерной выгоды работником предприятия, не являющимся служебным лицом.

Наказание

Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и другие смягчающие обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с доступом к такой информации.
В то же время от отбывания основного наказания он освобожден с испытанием сроком на 2 года, оставив в силе дополнительное ограничение.
По материалам:
Економічна Правда
Уголовное производство
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems