Геофизик продавал данные о нефтегазовых месторождениях Львовщины и получил 2 года — подробности Сегодня 17:22 — Криминал

Суд присудил два года условного срока геофизику, который продавал данные о нефтегазовых месторождениях Львовщины.

Об этом пишет профильное издание ExPro со ссылкой на соответствующее решение суда.

Геофизик, имея служебный доступ к автоматизированной системе Sercel, незаконно скопировал конфиденциальную информацию о точках возбуждения сейсмических волн, которые фактически отображают местонахождение нефтегазовых месторождений во Львовской области, что привело к ее утечке.

Работая инженером по геофизическим работам в ООО «Энтерпрайз ЛТД» (владелец — Олег Буряк, директор — Ирина Козачук), он использовал предоставленные ему полномочия вопреки служебным обязанностям и решил продать эти данные.

Обвиняемого приняли на работу в «Энтерпрайз ЛТД» на должность инженера по геофизическим работам в сейсморазведывательную партию по срочному трудовому договору на время выполнения 3D сейсморазведочных исследований на Косовско-Угерском полигоне с учетом лицензионного участка Берестянская (третья часть участка) для государственной компании.

В дальнейшем он скопировал информацию из системы на внешний носитель, после чего установил контакт с потенциальным покупателем, которому сначала передал тестовые данные, а затем согласовал продажу части информации.

В итоге он передал сведения о 750 точках месторождений за $37 тыс., после чего был задержан правоохранителями в Киеве.

Суд установил, что обвиняемый умышленно нарушил требования законодательства и свои должностные обязанности — провел несанкционированное копирование информации с ограниченным доступом и извлек неправомерную выгоду за ее передачу. Его действия квалифицированы как утечка защищенной информации и получение неправомерной выгоды работником предприятия, не являющимся служебным лицом.

Наказание

Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и другие смягчающие обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с доступом к такой информации.

В то же время от отбывания основного наказания он освобожден с испытанием сроком на 2 года, оставив в силе дополнительное ограничение.

