Генсек ООН надеется на продление «зерновой сделки» после 18 марта — Finance.ua

Генсек ООН надеется на продление «зерновой сделки» после 18 марта Сегодня 09:18

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поддерживают продолжение реализации Черноморской зерновой инициативы, сроки которой истекают 18 марта.

«Я благодарю господина генерального секретаря за неизменную помощь нашим усилиям ради стабильности продовольственных рынков и продовольственного экспорта. Мы согласились сегодня, что продление Черноморской зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо для всего мира», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком ООН в Киеве.

Также президент подчеркнул, что важно продолжать работу ради реализации гуманитарной инициативы «зерно из Украины».

«Кстати, в рамках этой инициативы нам уже удалось привлечь почти 200 миллионов долларов и отправить более 140 тысяч тонн украинского зерна в Европу, Кению, Эфиопию, Сомали, в страны, страдающие от голода. И я уверен, что вместе с ООН мы можем значительно усилить эту нашу инициативу, как и Черноморскую зерновую инициативу. Это даст еще больше гарантий для мировой продовольственной безопасности», — сказал Зеленский.

Со своей стороны, генсек ООН отметил, что благодаря Черноморской зерновой инициативе, согласованной в Стамбуле в июле 2022 года, удалось обеспечить экспорт 23 млн тонн зерна из украинских портов. «Это способствовало уменьшению глобальной цены на продовольствие и оказало чрезвычайную помощь людям, которые также платят высокую цену за войну, особенно в развивающемся мире. На самом деле, индекс продовольственных цен от агропромышленных организаций снизился почти на 20% в течение последнего года», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что экспорт украинского и российского продовольствия и удобрений имеет важное значение для глобальной безопасности продовольствия и цен на продовольствие. «Я хочу подчеркнуть критическую важность продления Черноморской зерновой инициативы после 18 марта», — подчеркнул Гутерриш.

Также генеральный секретарь ООН отметил важность работы по созданию условий для обеспечения максимально возможного использования инфраструктуры для экспорта через Черное море. Он подчеркнул, что это должно отвечать целям Черноморской зерновой инициативы.

УНІАН По материалам:

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