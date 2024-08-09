General Motors: самый оригинальный автобус продают за миллион долларов — Finance.ua

General Motors: самый оригинальный автобус продают за миллион долларов Сегодня 22:35 — Фондовый рынок

General Motors: самый оригинальный автобус продают за миллион долларов

До наших дней сохранилось всего три General Motors Futurliner в рабочем состоянии. Концептуальный автобус отличается оригинальным дизайном в стилистике арт-деко.

В США был выставлен на продажу необычный автобус General Motors Futurliner 1939 года. Его оценили в 998,9 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

General Motors Futurliner — самый необычный автобус в мире. Всего изготовили всего 12 таких транспортных средств для шоу «Парад прогресса», которое General Motors демонстрировало в разных городах США в 40-х и 50-х годах. В наши дни в рабочем состоянии находятся только три таких автобуса.

Облик GM Futurliner в стилистике арт-деко разработал знаменитый дизайнер Харли Эрл (именно он придумал знаменитые кили на задних крыльях американских авто 50-х). Автобус получился очень узким, обтекаемым и с огромным количеством хрома.

Именно этот автобус GM Futurliner отреставрировали в 90-х и оснастили более мощным турбодизелем Detroit Diesel и автоматической КПП Allison, что увеличило максимальную скорость с 65 до 80 км/ч. Впрочем, оригинальный 145-сильный дизель сохранен и продается вместе с автобусом.

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Фокус По материалам:

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