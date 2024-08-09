General Motors: самый оригинальный автобус продают за миллион долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

General Motors: самый оригинальный автобус продают за миллион долларов

Фондовый рынок
34
General Motors: самый оригинальный автобус продают за миллион долларов
General Motors: самый оригинальный автобус продают за миллион долларов
До наших дней сохранилось всего три General Motors Futurliner в рабочем состоянии. Концептуальный автобус отличается оригинальным дизайном в стилистике арт-деко.
В США был выставлен на продажу необычный автобус General Motors Futurliner 1939 года. Его оценили в 998,9 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.
General Motors Futurliner — самый необычный автобус в мире. Всего изготовили всего 12 таких транспортных средств для шоу «Парад прогресса», которое General Motors демонстрировало в разных городах США в 40-х и 50-х годах. В наши дни в рабочем состоянии находятся только три таких автобуса.
Облик GM Futurliner в стилистике арт-деко разработал знаменитый дизайнер Харли Эрл (именно он придумал знаменитые кили на задних крыльях американских авто 50-х). Автобус получился очень узким, обтекаемым и с огромным количеством хрома.
Именно этот автобус GM Futurliner отреставрировали в 90-х и оснастили более мощным турбодизелем Detroit Diesel и автоматической КПП Allison, что увеличило максимальную скорость с 65 до 80 км/ч. Впрочем, оригинальный 145-сильный дизель сохранен и продается вместе с автобусом.
Все водители транспортных средств всегда должны иметь при себе полис ОСАГО, или, как его часто называют, автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.