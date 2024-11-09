General Motors представили самый дорогой американский бронированный внедорожник (фото) — Finance.ua

General Motors представили самый дорогой американский бронированный внедорожник (фото) Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

General Motors представили самый дорогой американский бронированный внедорожник (фото), Фото: General Motors

Линейку Chevrolet Suburban пополнила заводская бронированная версия Shield. Рамные внедорожники будут производить специально для дипломатических представительств США в других странах.

Об этом сообщается на сайте GM Defence.

Именно это оборонное подразделение концерна General Motors и создало бронированный внедорожник по заказу Госдепартамента США.

Читайте также General Motors выплатит 35 миллионов долларов по иску относительно неисправных топливных насосов

Ранее сообщалось, что на разработку модели и выпуск первых 10 авто выделили 36,4 миллиона долларов, то есть это самый дорогой американский внедорожник.

Первая машина была изготовлена ​​и передана Дипломатической службе безопасности США.

Фото: General Motors

Зрительно бронированный Chevrolet Suburban Shield почти ничем не отличается от стандартной модели. Его выдают толстое пуленепробиваемое стекло и проблесковые маячки за решеткой радиатора.

Особенность Chevrolet Suburban Shield состоит в том, что броня встроена в конструкцию авто. То есть внедорожник строился защищенным с нуля, тогда как обычно бронеплиты устанавливают в уже готовые авто.

Читайте также В General Motors готовят батарею для электрокаров со сверхбыстрой зарядкой

Таким образом, удалось не только усилить защиту, но и улучшить динамику и управляемость авто.

Модель доступна в двух версиях. У 1LT установлены более простые трехместные диваны второго и третьего ряда, а у 2LT — отдельные комфортабельные кресла.

Силовые агрегаты авто остались стандартными. Новый Chevrolet Suburban Shield предложат с 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 426 л. с. и 3,0-литровым 305-сильным турбодизелем.

А вы готовы к любым приключениям на дороге? С автогражданкой — да! Достаточно выбрать оптимальный вариант на Finance.ua.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.