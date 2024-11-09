General Motors представили самый дорогой американский бронированный внедорожник (фото) — Finance.ua

General Motors представили самый дорогой американский бронированный внедорожник (фото)
Линейку Chevrolet Suburban пополнила заводская бронированная версия Shield. Рамные внедорожники будут производить специально для дипломатических представительств США в других странах.
Об этом сообщается на сайте GM Defence.
Именно это оборонное подразделение концерна General Motors и создало бронированный внедорожник по заказу Госдепартамента США.
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Ранее сообщалось, что на разработку модели и выпуск первых 10 авто выделили 36,4 миллиона долларов, то есть это самый дорогой американский внедорожник.
Первая машина была изготовлена и передана Дипломатической службе безопасности США.
Зрительно бронированный Chevrolet Suburban Shield почти ничем не отличается от стандартной модели. Его выдают толстое пуленепробиваемое стекло и проблесковые маячки за решеткой радиатора.
Особенность Chevrolet Suburban Shield состоит в том, что броня встроена в конструкцию авто. То есть внедорожник строился защищенным с нуля, тогда как обычно бронеплиты устанавливают в уже готовые авто.
Таким образом, удалось не только усилить защиту, но и улучшить динамику и управляемость авто.
Модель доступна в двух версиях. У 1LT установлены более простые трехместные диваны второго и третьего ряда, а у 2LT — отдельные комфортабельные кресла.
Силовые агрегаты авто остались стандартными. Новый Chevrolet Suburban Shield предложат с 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 426 л. с. и 3,0-литровым 305-сильным турбодизелем.
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