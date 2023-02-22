General Motors представили недорогого конкурента Audi Q3 и BMW X1 (фото) — Finance.ua

General Motors представили недорогого конкурента Audi Q3 и BMW X1 (фото)
В США представили новый Cadillac XT4. Премиальный кроссовер прошел серьезную модернизацию и поступит в продажу с лета.
Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.
Cadillac XT4 является самым доступным кроссовером марки, хотя вскоре появится более дешевая модель GT4. Автомобиль длиной 4,6 м является конкурентом Audi Q3, BMW X1 и Mercedes GLA, но не такой дорогой — стоит от $37 500.
Узнать новый Cadillac XT4 2023 можно по измененным фарам и решетке радиатора. Также кроссоверу заменили фары, фонари и выхлопные трубы.
Основные изменения произошли в салоне Cadillac XT4. Кроссовер получил новый руль, рычаг КПП и переднюю панель. Кроме того, установлен огромный 33-дюймовый дисплей, а у передних сидений улучшена отделка.
Базовая комплектация Cadillac XT4 пополнилась электроприводом дверей багажника, интернетом 5G, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения, контроля разметки и слепых зон. Среди опций появилась акустика AKG с 13 динамиками и технология распознавания дорожных знаков, а позже также добавят систему полуавтономного вождения.
Кроссовер Cadillac XT4 оснащен 2,0-литровым 238-сильным турбомотором и 9-ступенчатой автоматической КПП. Привод должен быть передним или полным.
Оформить автогражданку онлайн на Finance.ua 🚗
Поделиться новостью