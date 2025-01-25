General Motors представила доступный электрический минивэн (фото) — Finance.ua

General Motors представила доступный электрический минивэн (фото) 25.01.2025, 00:08 — Технологии&Авто

General Motors представила доступный электрический минивэн (фото), Фото: Wuling

Электрический минивэн Wuling Zhiguang EV поступил в продажу. Компактная модель в Китае оказалась дешевле, чем ожидалось — стоит от 47 800 до 50 800 юаней ($6500 — 6900).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Фото: CarNewsChina

Новый Wuling Zhiguang EV разрабатывался с участием специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда (вместе с китайским SAIC).

Не исключено, что скоро стартует экспорт Wuling Zhiguang EV.

Фото: autohome.com.cn

В салоне установлен цифровой щиток приборов, а комплектация включает в себя кондиционер и передние электростеклоподъемники.

Электромобиль Wuling Zhiguang EV — компактный 3,7-метровый минивэн с двухобъемным силуэтом. Его задняя дверь — сдвижная. В линейке также ожидается грузовая модификация.

Wuling Zhiguang EV рассчитан на четыре человека и имеет большой багажник объемом 527−1117 л.

Фото: Wuling

Новый Wuling Zhiguang EV оснащен 41-сильным мотором и батареей емкостью 17,6 кВт∙ч. Электрокар способен развить 100 км/ч, а его запас хода составляет 201 км. Позже появится версия с увеличенной батареей на 42 кВт∙ч.

Фокус По материалам:

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