General Motors представила доступный электрический минивэн (фото) — Finance.ua
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General Motors представила доступный электрический минивэн (фото)

Технологии&Авто
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General Motors представила доступный электрический минивэн (фото)
General Motors представила доступный электрический минивэн (фото), Фото: Wuling
Электрический минивэн Wuling Zhiguang EV поступил в продажу. Компактная модель в Китае оказалась дешевле, чем ожидалось — стоит от 47 800 до 50 800 юаней ($6500 — 6900).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Новый Wuling Zhiguang EV разрабатывался с участием специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда (вместе с китайским SAIC).
Не исключено, что скоро стартует экспорт Wuling Zhiguang EV.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
В салоне установлен цифровой щиток приборов, а комплектация включает в себя кондиционер и передние электростеклоподъемники.
Электромобиль Wuling Zhiguang EV — компактный 3,7-метровый минивэн с двухобъемным силуэтом. Его задняя дверь — сдвижная. В линейке также ожидается грузовая модификация.
Wuling Zhiguang EV рассчитан на четыре человека и имеет большой багажник объемом 527−1117 л.
Фото: Wuling
Фото: Wuling
Новый Wuling Zhiguang EV оснащен 41-сильным мотором и батареей емкостью 17,6 кВт∙ч. Электрокар способен развить 100 км/ч, а его запас хода составляет 201 км. Позже появится версия с увеличенной батареей на 42 кВт∙ч.
По материалам:
Фокус
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