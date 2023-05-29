General Motors показали необычного электрического конкурента Suzuki Jimny за $11 300 (фото) — Finance.ua

General Motors показали необычного электрического конкурента Suzuki Jimny за $11 300 (фото) 29.05.2023, 01:25 — Технологии&Авто

General Motors показали необычного электрического конкурента Suzuki Jimny за $11 300 (фото)

В Китае официально презентовали новый Baojun Yep. Компактный электрический внедорожник поступает в продажу по цене от 79 800 юаней ($11 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Baojun Yep создан специалистами General Motors, ведь именно этот концерн владеет китайской маркой. Ряд ее моделей уже продаются за пределами Китая, так что внедорожник имеет шанс появиться и в других странах.

Новый Baojun Yep — миниатюрный внедорожник с классическим двухобъемным дизайном. У него вертикальные стойки крыши и короткие свесы кузова. Наряду со стандартной версией предложен ретро-вариант с обилием хрома в отделке. Еще одной «фишкой» модели является опционный дисплей на двери багажника — посредством экрана можно передавать сообщения водителям других авто.

По габаритам четырехместный внедорожник сопоставим с Suzuki Jimny. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 715 л, также есть 35-литровый передний отсек.

Размеры Baojun Yep 2023:

длина — 3385 мм;

ширина — 1685 мм;

высота — 1721 мм;

колесная база — 2110 мм.

Хотя модель бюджетная, в салоне на передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея, а базовая комплектация включает подогрев сидений и камеру заднего вида. В топовой версии за $12 700 есть камеры кругового обзора, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля «слепых» зон.

Новый Baojun Yep дебютировал в 68-сильной заднеприводной версии, но позже появится и более мощный вариант с полным приводом. Внедорожник весом 1006 кг может развить 100 км/ч.

Электромобиль Baojun Yep оснащен батареей на 28,1 кВт∙ч, а его запас хода составляет 303 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за 35 минут.

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Фокус По материалам:

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