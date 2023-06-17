General Motors показали яркого и недорогого соперника Tesla с запасом хода 600 км (фото) — Finance.ua
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General Motors показали яркого и недорогого соперника Tesla с запасом хода 600 км (фото)

Фондовый рынок
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General Motors показали яркого и недорогого соперника Tesla с запасом хода 600 км (фото)
General Motors показали яркого и недорогого соперника Tesla с запасом хода 600 км (фото)
Новый Buick Electra E4 — электрический купе-кроссовер с элегантным дизайном. Модель предложат в версиях с передним и полным приводом мощностью до 287 л.с.
Опубликованы первые официальные фото Buick Electra E4. Презентация электрического кроссовера состоится в ближайшее время. Первые подробности новинки раскрыли на сайте General Motors.
Новый Buick Electra E4 станет более стильной и динамичной альтернативой электрокару Electra E5. Основным конкурентом кроссовера станет Tesla Model Y, причем модель от General Motors будет дешевле (30 000 — 40 000 долларов). Ее сборку наладят в Китае.
Электромобиль Buick Electra E4 — купе-кроссовер с элегантным дизайном. У него плавные формы кузова, наклонная аркообразная крыша и спойлер на крыше. Выраженный «нос» согласуется с тоненькими диодными фарами, а дверные ручки выполнены выдвижными. В обработке активно использовали хром.
Кроссовер Buick Electra E4 построен на платформе Ultium как Chevrolet Equinox и Cadillac Lyriq. У него хорошая аэродинамика и низкий (0,287) коэффициент лобового сопротивления.

Размеры Buick Electra E4:

  • длина — 4818 мм;
  • ширина — 1912 мм;
  • высота — 1581 мм;
  • колесная база — 2954 мм.
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По материалам:
Фокус
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