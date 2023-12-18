General Motors показали роскошного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото) — Finance.ua

General Motors показали роскошного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото) 18.12.2023, 00:38 — Технологии&Авто

General Motors показали роскошного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)

Опубликовано первое фото Cadillac Vistiq. Большой семейный электрокроссовер премиум-класса должен стать серийным в 2025 году. Об авто рассказали на официальном сайте General Motors.

Новый Cadillac Vistiq займет нишу между моделями Lyriq и Escalade IQ и станет электрической альтернативой модели XT6. Основными его конкурентами станут Tesla Model X и Mercedes EQS SUV. Как и собратья, он построен на платформе GM Ultium.

Электромобиль Cadillac Vistiq — это кроссовер длиной около 5 метров с тремя рядами сидений. Граненый дизайн авто выполнен в традиционном стиле Cadillac.

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У Vistiq высокий капот и тоненькие диодные фары, а на месте радиаторной решетки размещена пластиковая вставка. Заднее стекло сверху прикрыто спойлером, а тоненькие фонари напоминают кили Cadillac 50-х.

Салон и характеристики Cadillac Vistiq пока держат в секрете — их рассекретят в следующем году. Впрочем, на фото у авто обозначение 600 E4. Такой же индекс носит полноприводная версия Cadillac Lyriq с двухмоторной 500-сильной установкой и аккумуляторной батареей емкостью 102 кВт∙ч.

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Фокус По материалам:

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