General Motors показали роскошного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото) — Finance.ua
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General Motors показали роскошного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)

Технологии&Авто
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General Motors показали роскошного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)
General Motors показали роскошного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)
Опубликовано первое фото Cadillac Vistiq. Большой семейный электрокроссовер премиум-класса должен стать серийным в 2025 году. Об авто рассказали на официальном сайте General Motors.
Новый Cadillac Vistiq займет нишу между моделями Lyriq и Escalade IQ и станет электрической альтернативой модели XT6. Основными его конкурентами станут Tesla Model X и Mercedes EQS SUV. Как и собратья, он построен на платформе GM Ultium.
General Motors показали роскошного 500-сильного конкурента Tesla Model X (фото)
Электромобиль Cadillac Vistiq — это кроссовер длиной около 5 метров с тремя рядами сидений. Граненый дизайн авто выполнен в традиционном стиле Cadillac.

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У Vistiq высокий капот и тоненькие диодные фары, а на месте радиаторной решетки размещена пластиковая вставка. Заднее стекло сверху прикрыто спойлером, а тоненькие фонари напоминают кили Cadillac 50-х.
Салон и характеристики Cadillac Vistiq пока держат в секрете — их рассекретят в следующем году. Впрочем, на фото у авто обозначение 600 E4. Такой же индекс носит полноприводная версия Cadillac Lyriq с двухмоторной 500-сильной установкой и аккумуляторной батареей емкостью 102 кВт∙ч.
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По материалам:
Фокус
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