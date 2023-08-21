General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото) — Finance.ua
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General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото)

Технологии&Авто
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General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото)
General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото), Фото: General Motors
Опубликованы официальные фото Wuling Nebula. Недорогой кроссовер поступит в продажу с осени по цене от 13 700 долларов.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Wuling Nebula — бюджетный кроссовер С-класса с оригинальным дизайном. У него изогнутый капот и рельефные боковины. Широкая радиаторная решетка сочетается с «двухэтажной» светодиодной оптикой, а фонари растянуты на всю ширину кузова. По размерам авто можно сравнить с Toyota RAV4 и Mitsubishi Eclipse Cross.
Фото: General Motors
Фото: General Motors

Габариты Wuling Nebula 2023:

  • длина — 4610 мм;
  • ширина — 1810 мм;
  • высота — 1670 мм;
  • колесная база — 2700 мм.
Салон Wuling Nebula пока не рассекречен, однако известно, что на передней панели установят два дисплея. Также известно, что среди доступных для кроссовера опций будут большая панорамная крыша и камеры кругового обзора, а 17-дюймовые диски станут стандартными.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Кроссовер Wuling Nebula оснастят гибридной установкой, состоящей из 2,0-литровой бензиновой четверки на 136 л. с. и электромотора Привод у авто будет исключительно передним.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Фокус
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