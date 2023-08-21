General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото) — Finance.ua

General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото)
Опубликованы официальные фото Wuling Nebula. Недорогой кроссовер поступит в продажу с осени по цене от 13 700 долларов.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Wuling Nebula — бюджетный кроссовер С-класса с оригинальным дизайном. У него изогнутый капот и рельефные боковины. Широкая радиаторная решетка сочетается с «двухэтажной» светодиодной оптикой, а фонари растянуты на всю ширину кузова. По размерам авто можно сравнить с Toyota RAV4 и Mitsubishi Eclipse Cross.
Габариты Wuling Nebula 2023:
- длина — 4610 мм;
- ширина — 1810 мм;
- высота — 1670 мм;
- колесная база — 2700 мм.
Салон Wuling Nebula пока не рассекречен, однако известно, что на передней панели установят два дисплея. Также известно, что среди доступных для кроссовера опций будут большая панорамная крыша и камеры кругового обзора, а 17-дюймовые диски станут стандартными.
Кроссовер Wuling Nebula оснастят гибридной установкой, состоящей из 2,0-литровой бензиновой четверки на 136 л. с. и электромотора Привод у авто будет исключительно передним.
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