General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото) — Finance.ua

General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото) Сегодня 03:49 — Технологии&Авто

General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото), Фото: General Motors

Опубликованы официальные фото Wuling Nebula. Недорогой кроссовер поступит в продажу с осени по цене от 13 700 долларов.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Wuling Nebula — бюджетный кроссовер С-класса с оригинальным дизайном. У него изогнутый капот и рельефные боковины. Широкая радиаторная решетка сочетается с «двухэтажной» светодиодной оптикой, а фонари растянуты на всю ширину кузова. По размерам авто можно сравнить с Toyota RAV4 и Mitsubishi Eclipse Cross.

Фото: General Motors

Габариты Wuling Nebula 2023:

длина — 4610 мм;

ширина — 1810 мм;

высота — 1670 мм;

колесная база — 2700 мм.

Салон Wuling Nebula пока не рассекречен, однако известно, что на передней панели установят два дисплея. Также известно, что среди доступных для кроссовера опций будут большая панорамная крыша и камеры кругового обзора, а 17-дюймовые диски станут стандартными.

Фото: General Motors

Кроссовер Wuling Nebula оснастят гибридной установкой, состоящей из 2,0-литровой бензиновой четверки на 136 л. с. и электромотора Привод у авто будет исключительно передним.

Фокус По материалам:

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