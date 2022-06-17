General Motors показали недорогой электрокар с автопилотом — Finance.ua
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General Motors показали недорогой электрокар с автопилотом

17.06.2022, 01:53Технологии&Авто
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В Китае презентовали обновленный Baojun Kiwi. Компактный городской электрокар является разработкой американского концерна General Motors (именно ему принадлежит бренд Baojun) с участием китайского SAIC. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Баоцзюнь Киви 2022: Баоцзюнь Киви 2022:
Новый Baojun Kiwi — компактный городской электромобиль с очень оригинальным однообъемным дизайном. Он является аналогом Smart, хотя его внешний вид более футуристичный.
Размеры Baojun Kiwi 2022:
Длина — 2625 мм
Ширина — 1647 мм
Высота — 1588 мм
Колесная база — 1750 мм
Отделку салона электрокара разбавляют золотистые вставки, а в более дорогих версиях есть и кожа. Во всех Baojun Kiwi установлена виртуальная приборная панель с мультимедийной системой от Xiaomi.
Среди доступных опций для электромобиля есть автопилот — его разработала компания DJI, специализирующаяся на выпуске дронов. Он имеет второй уровень автономности, как и у Tesla.
Baojun Kiwi способен сам объезжать препятствия, тормозить, менять полосу движения и автоматически парковаться.

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По материалам: AvtoDream
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