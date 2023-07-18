General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото) — Finance.ua

General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото) Сегодня 04:00 — Технологии&Авто

General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)

В Китае показали обновленный седан Buick Regal 2024 модельного года. Автомобиль изменился снаружи и получил расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Впереди появилась массивная решетка радиатора. Также были несколько изменены фары, получившие новую графику.

Задняя часть была обновлена ​​лишь незначительно. Задние фонари получили новую графику.

Еще одной особенностью Buick Regal 2024 модельного года является новый логотип бренда. Его можно увидеть на переднем бампере, на багажнике и в интерьере.

Интерьер седана остался без изменений. В список оснащения войдут новые системы безопасности, ранее не доступные для модели.

Buick Regal предложат с 1,5- или 2,0-литровыми бензиновыми двигателями. Они работают в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Обновленный седан выйдет на китайский рынок уже в ближайшие месяцы. Основными конкурентами новинки станут Ford Mondeo и Volkswagen Passat.

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Фокус По материалам:

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