General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото) — Finance.ua

General Motors показали недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)
В Китае показали обновленный седан Buick Regal 2024 модельного года. Автомобиль изменился снаружи и получил расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Впереди появилась массивная решетка радиатора. Также были несколько изменены фары, получившие новую графику.
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Задняя часть была обновлена лишь незначительно. Задние фонари получили новую графику.
Еще одной особенностью Buick Regal 2024 модельного года является новый логотип бренда. Его можно увидеть на переднем бампере, на багажнике и в интерьере.
Интерьер седана остался без изменений. В список оснащения войдут новые системы безопасности, ранее не доступные для модели.
Buick Regal предложат с 1,5- или 2,0-литровыми бензиновыми двигателями. Они работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обновленный седан выйдет на китайский рынок уже в ближайшие месяцы. Основными конкурентами новинки станут Ford Mondeo и Volkswagen Passat.
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