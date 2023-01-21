General Motors показал электромобиль стоимостью $11 200 (фото) — Finance.ua
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General Motors показал электромобиль стоимостью $11 200 (фото)

Технологии&Авто
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General Motors показал электромобиль стоимостью $11 200 (фото)
Опубликованы официальные фото Wuling Bingo. Компактный электрокар поступит в продажу к концу первого квартала этого года по цене от 11 200 до 16 850 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina, пишет autoporady.com.
Снимки попали в Интернет из базы данных министерства промышленности Китая. Марка Wuling принадлежит американскому концерну General Motors. В ее линейке уже несколько компактных бюджетных электрокаров. Поначалу они продавались только в Китае, но сейчас равномерно выходят на глобальный рынок.
General Motors показал электромобиль стоимостью $11 200 (фото)
Новый Wuling Bingo — маленький электронный хэтчбек В-класса. В его внешнем виде преобладают плавные линии, а фары и фонари выполнены каплеобразными. В пятую дверь встроен спойлер.
Размеры Wuling Bingo 2023:
  • Длина — 3950 мм
  • Ширина — 1708 мм
  • Высота — 1580 мм
  • Колесная база — 2560 мм
Салон хэтчбека еще не показали. Известно, что электромобиль Wuling получит цифровую приборную панель и сиденья с интегрированными подголовниками.
В то же время раскрыты характеристики Wuling Bingo. Модель весом всего 990 кг будет предложена в версиях 41 и 68 л. с. Максимальная скорость в обоих случаях будет ограничена на 100 км/ч.
На выбор будут доступны батареи емкостью 17,3 и 31,9 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 203 км, во втором — 333 км.
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По материалам:
Finance.ua
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