General Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe и 300 тысяч долларов — Finance.ua
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General Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe и 300 тысяч долларов

Сегодня 13:35Казна и Политика
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General Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe и 300 тысяч долларовGeneral Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe и 300 тысяч долларов
Американский концерн General Motors передал 50 внедорожников Chevrolet Tahoe для предоставления гуманитарной помощи в Украине. Судоходная компания Maersk согласилась бесплатно доставить машины из США в Польшу. Транспортные средства прибыли в Украину через польский логистический узел в Жешуве.
Об этом сообщает Detroit News.
Из логистического узла польские власти координировали перевозки автомобилей через границу Правительству Украины. Большие внедорожники будут помогать развозить гуманитарную помощь по Украине.
Кроме транспортных средств, GM пожертвовала 250 тысяч долларов на закупку гуманитарной помощи, к которым добавились еще 50 тысяч долларов, собранные сотрудниками компании. GM Canada также передала 20 тысяч долларов ряду некоммерческих организаций, закупающих товары первой необходимости для временных переселенцев в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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