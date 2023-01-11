General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото) — Finance.ua
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General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото)

Технологии&Авто
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General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото)
General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото), Фото: MG
Опубликованы первые фото нового MG Hector. Кроссовер презентуют на автошоу в Дели, а вскоре после этого он поступит в продажу по цене от 17 000 долларов.
Об этом сообщает официальный сайт британской марки.
Кроссовер MG Hector известен с 2019 года. Это совместная разработка концернов SAIC и General Motors, а его близкими родственниками являются новый Chevrolet Captiva второго поколения и Baojun 530.
В настоящее время модель прошла модернизацию. Новый MG Hector Plus узнается по огромным решеткам радиатора и двухэтажным фарам. Также заменены бамперы и фонари и предложены новые колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов.
Фото: MG
Фото: MG
В салоне MG Hector 2023 установлена новая центральная консоль с измененным рычагом КПП. Виртуальная приборная панель стала стандартной, а сенсорный экран мультимедиа увеличен до 14 дюймов в диагонали. По-прежнему предложены версии на 5, 6 и 7 мест.
Все MG Hector 2023 теперь оснащены адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения и контролем полосы движения. Топовая версия получила кожаный салон, бесключевой доступ, климат-контроль, панорамную крышу, навигацию и камеру заднего вида.
Фото: MG
Фото: MG
Кроссовер MG доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 147 л. производства General Motors и 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем Fiat. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор.
По материалам:
Фокус
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