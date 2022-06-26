General Motors будет использовать искусственный интеллект в техосмотре машин — Finance.ua

General Motors будет использовать искусственный интеллект в техосмотре машин Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

General Motors будет использовать искусственный интеллект в техосмотре машин

General Motors сообщила о стратегических инвестициях в израильский стартап Uveye, специализирующийся на разработке систем диагностики автомобилей.

Эти системы включают в себя набор датчиков и алгоритмы искусственного интеллекта — они позволяют быстро выявлять неисправные детали и проблемы с техническим состоянием.

Инвестиции в UVeye, объем которых не уточняется, были сделаны профильным фондом автопроизводителя GM Ventures, помогающим в развитии и других стартапов, связанных с искусственным интеллектом.

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В рамках нового совместного проекта GM будет продавать системы Uveye своим дилерам, нуждающимся в обновлении платформ проверки машин — сейчас они уже тестируются в небольшом количестве автосалонов в США. Израильский стартап также поможет американскому автогиганту и другим проектам, включая аукционы подержанных машин и работу с коммерческими автопарками.

Внешне система от Uveye напоминает рамку в аэропорту, только достаточно большую, чтобы через нее проехал автомобиль. Лишь нескольких минут достаточно, чтобы получить подробный отчет о машине — вплоть до давления в шинах. С помощью машинного обучения, искусственного интеллекта и камер высокого разрешения система делает быстрый и точный обзор шин, днища и кузова машины на предмет дефектов, отсутствующих деталей и других потенциальных проблем безопасности.

В перспективе решение будет доступно для 4000 дилеров GM по всем США.

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AvtoDream По материалам:

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