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Gemini Spark вышел на macOS, подключил Canva, Dropbox и Zillow

Технологии&Авто
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Google объявила о пакете обновлений для Gemini Spark
Google объявила о пакете обновлений для Gemini Spark
Google обновила свой AI-агент: десктопное приложение для Mac, новые интеграции с популярными сервисами, поддержка MCP и мониторинг тем в реальном времени.
Google объявила о пакете обновлений для Gemini Spark — AI-агента, который выполняет задания вместо пользователя. Три основных направления: macOS-приложение, новые подключенные сервисы и отслеживание событий в реальном времени.

macOS-приложение

Gemini Spark выходит за пределы браузерного чата — теперь он может работать непосредственно с файлами и приложениями на Mac. Например, можно попросить его рассортировать PDF-файлы из папки Downloads в конкретные папки или создать бюджетную таблицу в Google Sheets на основе инвойсов с компьютера.
Вскоре появится возможность запускать задачи дистанционно: например, с телефона попросить Spark найти нужный файл на Mac, извлечь из него цифру и отправить на почту — пока вы не возле компьютера.
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Доступно в бета-версии для подписчиков Google AI Ultra (с 18 лет, пока только США). Загрузить можно на gemini.google/mac.

Новые интеграции

В список подключенных сервисов добавились Google Tasks, Google Keep, Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable и Zillow Rentals. Теперь можно, например, попросить Spark собрать заметки из Keep и превратить их в задачи в Tasks, спроектировать флаер у Canva или заказать продукты на неделю через Instacart — все из одного интерфейса.
Отдельно — поддержка кастомного MCP (Model Context Protocol): теперь можно подключить к Spark любой сервис, поддерживающий протокол, и собрать собственного персонализированного ассистента. Интеграции разворачиваются на интернете и мобильном в течение недели, на macOS — позже.

Мониторинг в реальном времени

Spark теперь умеет следить за темами и реагировать на события без участия пользователя. Можно попросить его посылать итог после матча любимой футбольной команды или уведомлять, когда акция достигнет определенной цены. Список источников для мониторинга: блоги, новостные сайты, соцсети, финансы, шоппинг, погода, спорт и почта.
По материалам:
dev.ua
ИИЧат ботGoogle
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